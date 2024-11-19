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05:02, 19 ноября 2024Забота о себе

Мужчин и женщин предупредили о последствиях длительного отсутствия секса

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-уролог Ильнур Аглиуллин рассказал мужчинам и женщинам, как отсутствие секса сказывается на здоровье. Его слова приводит издание МК.RU.

Аглиуллин заявил, что длительное воздержание негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние как мужчин, так и женщин. По его словам, отсутствие сексуальной активности ускоряет старение организма представителей обоих полов, так как организм отключает функции, которые не используются.

Доктор предупредил, что отсутствие регулярной половой жизни может спровоцировать нарушение гормонального фона и обмена веществ. Сказывается длительное воздержание и на настроении человека: он может стать раздражительным и эмоционально уязвимым. Особенно остро этот побочный эффект проявляется у женщин в период климакса, отметил уролог.

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У женщин отсутствие секса может ускорить наступление климакса, добавил врач. У мужчин же может снижаться активность сперматозоидов, учащаются спонтанные эрекции и возникает преждевременное семяизвержение, подытожил он.

Ранее врачи предостерегли мужчин от занятий сексом всю ночь напролет из-за риска серьезной травмы полового члена. Медики утверждают, что длительные или многократные половые акты в короткий промежуток времени могут спровоцировать болезнь Мондора, также известную как тробмоз дорсальной вены пениса.

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