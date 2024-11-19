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13:46, 19 ноября 2024Мир

На Западе заявили о парализованных страхом перед Трампом участниках саммита G20

Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа
Семен Александров (редактор)

Фото: Alex Brandon / AP

Участники саммита G20 в Бразилии парализованы страхом и не упоминают избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата.

По словам источника издания, присутствие республиканца ощутимо в кулуарах мероприятия, а на переговорах «чувствовалось отсутствие США». «Люди парализованы страхом», — подчеркнул он.

Газета отмечает, что политика не упоминают, потому что он дал понять, что будет занимать жесткую позицию на международной арене, чтобы продвигать интересы США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в штаб-квартире НАТО воцарилась неопределенность из-за возможных решений избранного президента США по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, источник заявил, что следующие несколько месяцев являются критически важными для Киева на поле боя.

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