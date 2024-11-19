Названы места проведения следующих саммитов «Большой двадцатки»

Следующие саммиты G20 состоятся в ЮАР и США

Следующие саммиты «Большой двадцатки» (G20) состоятся в ЮАР и США. Места проведения следующих встреч объединения названы в итоговой декларации, принятой участниками встречи лидеров объединения в Бразилии.

Ранее лидеры стран-участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В ней они приветствовали все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на установление прочного мира на Украине. Также участники саммита выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане и высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

Саммит G20 проходит 18-19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. Для обеспечения безопасности встреч на высшем уровне Минобороны Бразилии привлекло 9000 военных. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20, а также других государств, в том числе Египта, Испании, Катара, Колумбии, Норвегии и Сингапура.