Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:21, 19 ноября 2024Мир

Лидеры «Большой двадцатки» приветствовали все инициативы по вопросу Украины

Лидеры G20 в декларации приветствовали все актуальные инициативы по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Страны «Большой двадцатки» (G20) приветствует все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на установление прочного мира на Украине. Об этом говорится в декларации.

Участники саммита также высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Аргентина передумала блокировать принятие итоговой декларации G20, несмотря на несогласие с некоторыми пунктами.

Двухдневный саммит проходит 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. Для обеспечения безопасности встреч на высшем уровне Минобороны Бразилии привлекло 9000 военных. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20, а также других государств, в том числе Египта, Испании, Катара, Колумбии, Норвегии и Сингапура.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии сообщили о согласии президента уйти в отставку

      Президент Абхазии согласился уйти в отставку при одном условии

      В России назвали возможный ответ на удары ВСУ дальнобойными ракетами

      Названы места проведения следующих саммитов «Большой двадцатки»

      В Абхазии назвали имя исполняющего обязанности президента

      Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

      Назван срок появления в Москве сугробов

      Небензя прокомментировал решение Байдена по России словами «ему нечего терять»

      Лидеры «Большой двадцатки» приветствовали все инициативы по вопросу Украины

      В Ростовской области произошел взрыв после падения беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше