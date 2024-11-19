Лидеры «Большой двадцатки» приветствовали все инициативы по вопросу Украины

Лидеры G20 в декларации приветствовали все актуальные инициативы по Украине

Страны «Большой двадцатки» (G20) приветствует все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на установление прочного мира на Украине. Об этом говорится в декларации.

Участники саммита также высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Аргентина передумала блокировать принятие итоговой декларации G20, несмотря на несогласие с некоторыми пунктами.

Двухдневный саммит проходит 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. Для обеспечения безопасности встреч на высшем уровне Минобороны Бразилии привлекло 9000 военных. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20, а также других государств, в том числе Египта, Испании, Катара, Колумбии, Норвегии и Сингапура.