Невеста похудела на 11 килограммов за два месяца ради свадебного платья

В Японии невеста сумела похудеть на 11 килограммов за два месяца ради того, чтобы влезть в свадебное платье мечты. Об этом на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал фитнес-тренер из Японии.

Тренер с ником Bridal Diet Yoshida, который помогает невестам прийти в форму перед торжеством, продемонстрировала удачный результат клиентки. Она опубликовала снимки девушки, сумевшей существенно преобразиться всего за два месяца, чтобы влезть в свадебное платье. В преддверии свадьбы она сбросила вес с 63 килограммов до 51 килограммов. А ее талия уменьшилась в объеме на 14 сантиметров — с 75 сантиметров до 61-го. При этом рост девушки составляет 162 сантиметра.

По словам невесты, похудеть ей помогли зарядки для осанки и регулярные тренировки всего тела — особенно ног. Также она принимала детокс-ванны, соблюдала режим правильного питания и следила за здоровьем кишечника. Кроме того, девушка решила реорганизовать свой гардероб и подбирать такую одежду, которая мотивировала бы ее на спорт и похудение. «Теперь мое свадебное платье сидит идеально! Я благодарна за этот путь любви к себе и за моего мужа, который во всем меня поддерживает!» — рассказала счастливая девушка.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 32 килограмма лишнего веса за восемь месяцев благодаря правильному питанию и занятиям бегом и карате. В начале 2024 года женщина весила 89 килограммов.