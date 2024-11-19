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20:34, 19 ноября 2024Наука и техника

Обнаружен детеныш саблезубой кошки

Scientific Reports: обнаружен детеныш саблезубой кошки
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: nature.com

Ученые из Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук обнаружили хорошо сохранившийся образец детеныша саблезубой кошки Homotherium latidens, найденного во льдах на реке Бадяриха в Республике Саха в 2020 году. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследуемый образец представляет собой молодую особь с коротким густым мехом и характерными анатомическими особенностями. Передние лапы животного приспособлены для ходьбы по снегу, а когти имеют сильно изогнутую форму, аналогичную когтям современных крупных кошек. Образец демонстрирует адаптацию к суровому климату позднего плейстоцена.

Для изучения использовался радиоуглеродный метод датирования, а также детальный морфологический и томографический анализ. Эти методы позволили установить возраст находки, который оценивается в пределах 35-37 тысячи лет назад. Был проведен сравнительный анализ с современными львами аналогичного возраста, что позволило выявить существенные различия.

Согласно результатам КТ-сканирования, череп детеныша имеет выраженные особенности, характерные для подсемейства Machairodontinae и рода Homotherium. Были выявлены нижнечелюстной фланец, короткий венечный отросток и более высокий ряд резцов по сравнению с современными кошачьими. Это подчеркивает уникальные адаптации Homotherium к охоте в условиях холодного климата.

Размеры черепа и передних конечностей детеныша пропорционально больше, чем у современного львенка того же возраста, что указывает на иное развитие и рост Homotherium latidens. Анатомические данные свидетельствуют о стратегии охоты, отличающейся от современных крупных кошек, и приспособлении к заснеженной местности.

Новое открытие значительно расширяет географический ареал Homotherium latidens и предоставляет редкую возможность изучить анатомические и физиологические адаптации этого вымершего хищника. Оно также дополняет существующие данные о видовом разнообразии и эволюции саблезубых кошек в Евразии.

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