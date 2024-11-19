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13:15, 19 ноября 2024Мир

Опубликованы кадры рукопожатия Макрона и Лаврова

Опубликованы кадры рукопожатия президента Франции Макрона и главы МИД РФ Лаврова
Семен Александров (редактор)

Появилось видео рукопожатия президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Кандры опубликованы видеоагентством Ruptly.

На видео французский лидер поднимается на трибуну, на которой выстроились участники саммита. Он подошел к главе российского внешнеполитического ведомства и протянул ему руку. После рукопожатия политик и дипломат недолго поговорили.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон «разыскал» главу МИД России и пожал ему руку на саммите G-20.

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