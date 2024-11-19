Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 19 ноября 2024Мир

Президент Польши объяснил звонок Шольца Путину

Дуда: Шольц позвонил Путину для отстранения Трампа от урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы отстранить избранного президента США Дональда Трампа от урегулирования на Украине. Такое объяснение телефонному разговору дал агентству Bloomberg президент Польши Анджей Дуда.

«Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность», — заявил политик.

Дуда раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине. Польский лидер выразил сожаление, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали места за столом.

Ранее Шольц заявил о важности обсуждения с Путиным ситуации на Украине. Он указал, что переговоры с российским лидером необходимы для того, чтобы донести до него позицию Евросоюза по украинскому конфликту. При этом немецкий канцлер отметил, что в позиции российского лидера после разговора с ним «ничего не изменилось».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

      Стало известно об отмене концерта Дианы Арбениной в российском городе

      Сына принцессы арестовали за изнасилование

      Мать российского маньяка-душителя рассказала о трудностях в воспитании сына

      Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

      В США начали воровать iPhone прямо из посылок

      Игравший в РПЛ тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

      Стало известно о полном контроле ВС России над промзоной на севере Купянска

      Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

      В России спрогнозировали курс доллара до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше