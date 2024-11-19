Президент Польши объяснил звонок Шольца Путину

Дуда: Шольц позвонил Путину для отстранения Трампа от урегулирования на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы отстранить избранного президента США Дональда Трампа от урегулирования на Украине. Такое объяснение телефонному разговору дал агентству Bloomberg президент Польши Анджей Дуда.

«Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность», — заявил политик.

Дуда раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине. Польский лидер выразил сожаление, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали места за столом.

Ранее Шольц заявил о важности обсуждения с Путиным ситуации на Украине. Он указал, что переговоры с российским лидером необходимы для того, чтобы донести до него позицию Евросоюза по украинскому конфликту. При этом немецкий канцлер отметил, что в позиции российского лидера после разговора с ним «ничего не изменилось».