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11:08, 19 ноября 2024Наука и техника

Российским военным поставили партию ракет для «Искандеров»

«Высокоточные комплексы» поставили ВС России партию ракет для ОТРК «Искандер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил Вооруженным силам (ВС) России партию управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» и ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом холдинг сообщил в Telegram.

«Накануне Дня ракетных войск и артиллерии холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в рамках государственного оборонного заказа поставил партию ракет для ОТРК "Искандер-М" и партию управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2"», — говорится в сообщении.

В холдинге подчеркнули, что сотрудники предприятий «Высокоточных комплексов» прикладывают максимум усилий для обеспечения войск высокоточным оружием.

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В августе представитель «Высокоточных комплексов» сообщил, что высокоточный боеприпас «Краснополь» обеспечивает высокую вероятность поражения целей в сложных условиях специальной военной операции. Он подчеркнул, что российский снаряд не уступает американскому боеприпасу Excalibur.

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