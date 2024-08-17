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06:30, 17 августа 2024Наука и техника

В «Ростехе» оценили точность управляемого «Краснополя»

«Ростех»: снаряд «Краснополь» обеспечивает высокую точность в условиях помех

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Управляемый артиллерийский снаряд (УАС) «Краснополь» обеспечивает высокую вероятность поражения целей в сложных условиях специальной военной операции (СВО). Точность изделия оценил представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») в беседе с РИА Новости.

«"Краснополь" обеспечивает высокую вероятность поражения целей и не уступает по совокупности своих тактико-технических характеристик УАС Excalibur с учетом текущей обстановки с помехами в зоне СВО», — сообщили в холдинге, отвечая на вопрос о вероятности поражения целей «Краснополем» и его превосходстве над Excalibur.

«Краснополь» предназначен для поражения целей с первого выстрела. Снаряд получил аэродинамические рули для коррекции по лазерной отметке на цели. В состав комплекса входит лазерный указатель-дальномер.

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Ранее в августе стало известно, что «Высокоточные комплексы» упростили и повысили технологичность производства высокоточного снаряда «Краснополь» для повышения массовости его выпуска.

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      Даниил Иринин
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