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13:46, 13 августа 2024Наука и техника

В России упростили производство высокоточного «Краснополя»

«Ростех» повысил технологичность производства высокоточного снаряда «Краснополь»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») упростил и повысил технологичность производства высокоточного снаряда «Краснополь» для повышения массовости его выпуска. Об этом представитель компании-производителя сообщил РИА Новости.

«Комплекс таких работ уже проведен, дальнейшие работы в этом направлении продолжаются», — сказал он в ответ на вопрос, ведутся ли работы над упрощением и повышением технологичности производства боеприпаса.

Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» предназначен для поражения целей с первого выстрела. Коррекция снаряда выполняется аэродинамическими рулями по лазерной отметке на цели. В состав комплекса входит лазерный целеуказатель-дальномер, который также устанавливается на беспилотники «Орлан-30».

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В июле в «Ростехе» сообщили, что «Краснополь» уничтожает украинскую бронетехнику одним ударом. Попадания снаряда в крышу танка Abrams достаточно для его поражения.

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      Даниил Иринин
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