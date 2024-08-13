В России упростили производство высокоточного «Краснополя»

«Ростех» повысил технологичность производства высокоточного снаряда «Краснополь»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») упростил и повысил технологичность производства высокоточного снаряда «Краснополь» для повышения массовости его выпуска. Об этом представитель компании-производителя сообщил РИА Новости.

«Комплекс таких работ уже проведен, дальнейшие работы в этом направлении продолжаются», — сказал он в ответ на вопрос, ведутся ли работы над упрощением и повышением технологичности производства боеприпаса.

Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» предназначен для поражения целей с первого выстрела. Коррекция снаряда выполняется аэродинамическими рулями по лазерной отметке на цели. В состав комплекса входит лазерный целеуказатель-дальномер, который также устанавливается на беспилотники «Орлан-30».

В июле в «Ростехе» сообщили, что «Краснополь» уничтожает украинскую бронетехнику одним ударом. Попадания снаряда в крышу танка Abrams достаточно для его поражения.