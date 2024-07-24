Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:47, 24 июля 2024Наука и техника

В России заявили о разносящих «одним щелчком» танки ВСУ российских «Краснополях»

«Ростех»: российские «Краснополи» разносят танки ВСУ «одним щелчком»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «одним щелчком». Об этом заявила в Telegram госкорпорация «Ростех».

Так уточнили, что, в частности, американские танки Abrams не соответствуют актуальным требованиям защиты. Это касается крыш башен и корпусов, а также бортовых и кормовых проекций, — прокомментировали в госкорпорации.

В «Ростехе» заключили, что по этой причине одного точного и мощного попадания «Краснополя» в основной танк США достаточно, чтобы с гарантией отправить его в нокаут, что регулярно наблюдается в ходе специальной военной операции (СВО).

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Таким образом в госкорпорации прокомментировали видео Минобороны России, на котором российский военнослужащий рассказывает о выполнении боевой задачи, в ходе которой одним попаданием «Краснополя» был подбит украинский Abrams американского производства.

В апреле первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил в эфире «России 1», что Россия превосходит своих противников по характеристикам отдельных типов вооружения, включая высокоточные комплексы.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Установлена личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Он сбежал в Турцию

      В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Подложившего СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России мужчину задержали в Турции

      В Британии заявили о тревожном знаке Трампа в адрес Зеленского

      52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью на новом фото

      В российском регионе нашли останки древнего носорога

      На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

      В ЕС отреагировали на требование Венгрии вернуть нефть из России

      Техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем в Подмосковье SSJ-100

      ABL Space потеряла ракету после испытания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше