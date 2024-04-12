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15:21, 12 апреля 2024Наука и техника

В «Ростехе» заявили о превосходстве России в высокоточных вооружениях

Артяков: Россия превосходит противников по характеристикам высокоточного оружия

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия превосходит своих противников по характеристикам отдельных типов вооружения, включая высокоточные комплексы. Об этом первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил в эфире «России 1», передает РИА Новости.

«Считаем, что по некоторым позициям мы значительно превзошли наших противников, особенно что касается высокоточных комплексов. Военная техника у нас очень хорошая. И система защиты нашего неба, это у нас "Алмаз-Антей", — замечательная совершенно система противовоздушной обороны. И тут у нас есть на что надеяться, и есть, собственно говоря, на чем основываться, чтобы дальше совершенствовать свою технологию», — сказал он.

Представитель госкорпорации отметил, что российские конструкторы отталкивались от заделов советского времени, включая нереализованные. Также они применяли новые технологические решения.

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В марте в «Ростехе» сообщили, что дальность полета противотанковой управляемой ракеты «Хризантема» увеличилась после модернизации. При этом конструкторы сохранили прежние габариты боеприпаса.

В январе замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в 2023 году кратно увеличило выпуск управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2».

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      Даниил Иринин
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