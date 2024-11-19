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12:57, 19 ноября 2024Мир

В России ответили на заявление Эстонии о необходимости отправки военных ЕС на Украину

Чепа назвал глупостью слова главы МИД Эстонии об отправке военных ЕС на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Слова главы Министерства иностранных дел (МИД) Маргуса Цахны о необходимости отправки военных сил Евросоюза (ЕС) на Украину из-за мирного плана победившего на выборах в США Дональда Трампа являются глупостью, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На заявление главы эстонского МИД депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Цахна заявил, что Таллин призывает ЕС направить военные силы на Украину из-за мирного соглашения, предложенного Трампом. По словам главы ведомства, переброска сил на Украину подкрепит любое мирное соглашение, которое предложит Трамп. Цахна призвал лидеров ЕС быть готовыми отправить туда свои военные силы.

«Он не понимает, о чем говорит. Чтобы сохранить мир, он подливает масло в огонь. Это полнейшая глупость, и он даже не понял, что говорил Трамп о том, что необходимо сделать, чтобы приступить к мирным переговорам», — отметил Чепа.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал текущую стратегию ЕС по поддержке Украины провалом. По его мнению, Брюсселю необходимо выработать новый подход.

«Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией», — заявил дипломат.

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