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21:03, 19 ноября 2024Забота о себе

Уролог назвал противопоказание для увеличения размера пениса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что мужчина задумывается об увеличении пениса из-за дисморфофобического расстройства, однако именно в этом случае проводить процедуру нельзя. Об этом специалист рассказал в Telegram-канале.

По словам врача, если у мужчины есть дисморфофобия, операция только ухудшит проблему. Уролог отметил, что для расстройства характерны четыре основных признака: так, например, заподозрить его можно, если у мужчины нормальный размер полового члена, но он так переживает из-за этой характеристики, что избегает сексуальных контактов.

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Кроме того, для дисморфофобии характерны повторяющиеся навязчивые действия (например, постоянное измерение полового органа или сравнение себя с другими, а также негативное влияние на социальную и профессиональную жизнь. «Если имеются признаки дисморфофобии, первым делом необходима консультация психиатра!» — заверил врач.

Ранее Лубенников предупредил о вреде одного способа борьбы с импотенцией. По его словам, использование вакуумной помпы подходит не всем мужчинам.

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