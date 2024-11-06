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05:01, 6 ноября 2024Забота о себе

Уролог предупредил о вреде одного способа борьбы с импотенцией

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что вакуумная помпа, которую некоторые мужчины используют для лечения эректильно дисфункции, не имеет эффективности и часто вызывает побочные эффекты. О вреде этого способа врач предупредил в своем Telegram-канале.

Доктор объяснил, что вакуумную помпу рекомендуют мужчинам, которые редко вступают в сексуальные контакты и имеют заболевания, при которых противопоказаны другие способы лечения эректильной дисфункции. Однако, по словам Лубенникова, этот метод абсолютно неэффективен.

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Врач отметил, что вакуумная помпа может вызывать такие побочные эффекты, как боль, гематомы, фиброз и болезнь Пейрони, то есть искривление полового члена. «Несмотря на кажущуюся простоту использования и "эффективность" метод может привести к нежелательным последствиям. Его использование нужно обязательно обсудить с врачом!» — призвал уролог.

Ранее Лубенников назвал идеальное питание для потенции. Он посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.

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