В Британии решили усилить поддержку Украины

Премьер Британии Стармер: усилия по поддержке Украины необходимо удвоить

Великобритания планирует удвоить усилия по оказанию помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в эфире телеканала Sky News.

Он заверил, что Лондон будет помогать Киеву «столько, сколько потребуется». «Речь идет не только о ее суверенитете, но и о наших свободах», — подчеркнул премьер.

Он отказался комментировать возможность использования Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. По словам Стармера, публичное обсуждение подобных вопросов выгодно только Москве.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил надавить на союзников на саммите «Большой двадцатки» (G20) с целью разрешить Украине вступить в НАТО.