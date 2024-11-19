В Европе таможня конфисковала у россиянок дорогую одежду и сумки

У летевших домой через Турцию россиянок в Германии конфисковали дорогую одежду

У двух россиянок, летевших из Европы домой через Турцию, в Германии конфисковали дорогую одежду и сумки стоимостью 114 тысяч евро (более 12 миллионов рублей). Об этом сообщается на официальном сайте Таможенного управления немецкого Штутгарта.

Уточняется, что инцидент произошел в начале ноября 2024 года. Сотрудники таможни досмотрели двух женщин в возрасте 25 и 64 лет, вылетающих в Россию с пересадкой в Турции. В их багаже нашли вещи дорогих брендов, из-за чего путешественниц заподозрили в нарушении санкций.

После задержания россиянок выяснилось, что до этого они отправили в Россию семь крупных посылок, одну из которых конфисковала таможенная служба Лейпцига. В ней оказались брендовые вещи на сумму 12 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей).

В таможне добавили, что в отношении россиянок возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, а вещи — конфисковали. Прежде чем покинуть страну они согласились внести залог для ожидаемого штрафа в размере 105 тысяч евро (около 11 миллионов рублей).

Ранее турист из России не смог купить валюту в обменном пункте аэропорта Осло из-за санкций. Сотрудники европейской авиагавани отказались продать ему местную валюту из-за паспорта РФ.