В Кремле словами «танцевать танго в одиночку не можем» высказались об отношениях РФ с США

Песков о нормализации отношений РФ с США: танцевать танго в одиночку не можем

Россия открыта для нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки, однако не может и не собирается «танцевать танго в одиночку». Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС возможность улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Представитель Кремля также напомнил, что «санкционную гонку» инициировали США.

До этого Песков рассказал, что повестка вопросов-раздражителей в российско-американских отношениях настолько обширна, что выделять один из них в качестве приоритета было бы неправильно

Ранее Песков оценил отношения с США при президентстве Трампа. По его словам, четыре года первого президентства Дональда Трампа можно назвать противоречивыми в контексте развития отношений России и Соединенных Штатов. При этом общение Путина и Трампа было довольно интенсивным, заметил представитель Кремля.