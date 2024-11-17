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15:37, 17 ноября 2024Россия

В Кремле оценили отношения с США при первом президентстве Трампа

Песков: четыре года предыдущего президентства Трампа были противоречивыми
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Четыре года первого президентства Дональда Трампа можно назвать противоречивыми в контексте развития отношений России и США. Таким мнением в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает сайт программы «Вести».

При этом общение Путина и Трампа было довольно интенсивным, заметил представитель Кремля. Россия и США тогда имели экспертные контакты по Сирии, Ближнему Востоку, напомнил Песков. Хорошим в те годы было развитие торговли, а товарооборот двух стран за весь период составил около 30 миллиардов долларов.

Однако в годы первого президентства Трампа Конгресс официально назвал РФ противником США, подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Именно тогда был принят закон о противодействии противникам санкциями, пояснил он. Среди других отрицательных моментов Песков выделил ограничения на банковские операции и выход американской стороны из договора по ракетам малой и средней дальности.

Ранее Песков назвал газетной уткой статьи о разговоре Путина и Трампа. По его словам, предположить, когда действительно произойдет разговор лидеров двух стран, невозможно.

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