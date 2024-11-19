В Кремле заявили о превращении СВО в конфликт с НАТО

Песков: СВО началась против Киева, но продолжается как конфликт с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о превращении специальной военной операции (СВО) на Украине в конфликт с НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО, — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что из-за противостояния с Североатлантическим альянсом СВО «заняла немного больше времени и продлится еще немного».

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена сделала все возможное, чтобы конфликт на Украине затянулся.