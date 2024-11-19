В Кремле обвинили Байдена в продолжении конфликта на Украине

Песков: Байден сделал все возможное, чтобы конфликт на Украине продолжался

Администрация действующего президента США Джо Байдена сделала все возможное, чтобы боевые действия на Украине продолжились, а конфликт затянулся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Администрация мистера Байдена в Белом доме будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается. Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас», — констатировал представитель Кремля.

Ранее помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил Украине бить вглубь России американским дальнобойным оружием.