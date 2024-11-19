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13:53, 19 ноября 2024Мир

В Кремле обвинили Байдена в продолжении конфликта на Украине

Песков: Байден сделал все возможное, чтобы конфликт на Украине продолжался
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Администрация действующего президента США Джо Байдена сделала все возможное, чтобы боевые действия на Украине продолжились, а конфликт затянулся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Администрация мистера Байдена в Белом доме будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается. Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас», — констатировал представитель Кремля.

Ранее помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил Украине бить вглубь России американским дальнобойным оружием.

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