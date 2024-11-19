В Литве заявили о давлении на Украину с целью капитуляции

Министр обороны Литвы Касчюнас: Украину принуждают к переговорам и капитуляции

Украину принуждают к переговорам по урегулированию конфликта с Россией и капитуляции. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

«Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым», — заявил глава литовского Минобороны.

Касчюнас не стал раскрывать подробности якобы принуждения Киева к капитуляции в ходе заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Министр также заявил о безоговорочной поддержке Литвой «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, включая членство страны в НАТО.

Ранее Зеленский призвал принудить Россию к миру силой. Он пообещал сделать все, чтобы завершить конфликт в 2025 году.