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18:00, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Литве заявили о давлении на Украину с целью капитуляции

Министр обороны Литвы Касчюнас: Украину принуждают к переговорам и капитуляции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Лауринас Касчюнас

Лауринас Касчюнас. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украину принуждают к переговорам по урегулированию конфликта с Россией и капитуляции. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

«Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым», — заявил глава литовского Минобороны.

Касчюнас не стал раскрывать подробности якобы принуждения Киева к капитуляции в ходе заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Министр также заявил о безоговорочной поддержке Литвой «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, включая членство страны в НАТО.

Ранее Зеленский призвал принудить Россию к миру силой. Он пообещал сделать все, чтобы завершить конфликт в 2025 году.

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