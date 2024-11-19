Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:59, 19 ноября 2024Наука и техника

В России заявили о высокой стадии проработки агрегатов для Су-75

ОАК: агрегаты для истребителя Су-75 находятся в высокой стадии проработки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Агрегаты для перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 находятся в высокой стадии проработки, заявил генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, имеются заказчики, которые интересуются самолетами класса Су-75, а корпорация по-прежнему продолжает вести разработку истребителя. «Мы демонстрировали макет. Но агрегаты в хорошей стадии проработки, и используются в других [системах]», — заявил руководитель.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что иностранным партнерам интересна работа с Россией над перспективным легким тактическим самолетом (ЛТС), известным как Checkmate, или Су-75.

Перспективный самолет госкорпорация «Ростех» впервые презентовала в июле 2021 года в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

      Стало известно об отмене концерта Дианы Арбениной в российском городе

      Сына принцессы арестовали за изнасилование

      Мать российского маньяка-душителя рассказала о трудностях в воспитании сына

      Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

      В США начали воровать iPhone прямо из посылок

      Игравший в РПЛ тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

      Стало известно о полном контроле ВС России над промзоной на севере Купянска

      Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

      В России спрогнозировали курс доллара до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше