В России заявили о высокой стадии проработки агрегатов для Су-75

ОАК: агрегаты для истребителя Су-75 находятся в высокой стадии проработки

Агрегаты для перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 находятся в высокой стадии проработки, заявил генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, имеются заказчики, которые интересуются самолетами класса Су-75, а корпорация по-прежнему продолжает вести разработку истребителя. «Мы демонстрировали макет. Но агрегаты в хорошей стадии проработки, и используются в других [системах]», — заявил руководитель.

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что иностранным партнерам интересна работа с Россией над перспективным легким тактическим самолетом (ЛТС), известным как Checkmate, или Су-75.

Перспективный самолет госкорпорация «Ростех» впервые презентовала в июле 2021 года в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).