AP: поставка США ракет ATACMS не решит проблему Украины с дефицитом персонала

Поставка США Украине ракет ATACMS и одобрение ударов вглубь России не решит самую сложную проблему Киева — дефицит персонала. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на руководителя отдела военного анализа вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавану.

«Самым большим препятствием, с которым сталкивается Украина, является нехватка обученного и готового кадрового состава. Это проблема, которую не могут решить ни Соединенные Штаты, ни их европейские союзники, и которую не преодолеет все оружие в мире», — заявила эксперт.

Кавана отметила, что решение Вашингтона разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории американскими дальнобойными ракетами не изменит ход конфликта, поскольку Киеву понадобятся большие запасы ATACMS, которых у него нет и которые он не получит из-за ограниченности собственных запасов США.

Уточняется, что высокопоставленные американские военные настойчиво утверждают, что поставка ATACMS не изменит ситуацию, так как Россия вывела многие ключевые активы из зоны досягаемости данных ракет.

Ранее западные военные аналитики признали, что решение Вашингтона по передаче ATACMS не изменит ход конфликта на Украине. По их мнению, решение было принято с опозданием.