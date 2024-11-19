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17:51, 19 ноября 2024Мир

Западные аналитики признали оперативный провал по разрешению ударов Украины вглубь России

Reuters: решение США по ATACMS для ВСУ не изменит ход конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Решение США по передаче дальнобойных тактических ракет ATACMS и разрешению Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России не изменит ход конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на западных военных экспертов и аналитиков сообщает агентство Reuters.

«Решение [позволить удары ВСУ по России] принято с опозданием, и, как и в случае с другими решениями подобного рода, может оказаться неспособным существенно изменить ход боевых действий», — заявил Майкл Кофман, научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

Ранее помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил Украине бить вглубь России американским дальнобойным оружием.

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