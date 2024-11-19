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15:10, 19 ноября 2024Мир

В США назвали цель Москвы после решения Байдена по ударам вглубь России

Брайен: базы НАТО стали целью Москвы из-за решения США по ударам вглубь России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: George Calin / Reuters

Базы Североатлантического альянса стали целью Москвы из-за решения президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью ракет ATACMS. Об этом написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«У России теперь много вариантов из-за неправильного решения Байдена. Она может атаковать базы США и НАТО за пределами Украины, например, в Польше», — написал бывший сотрудник Пентагона.

По мнению Брайена, ракеты ATACMS не изменят ход конфликта на Украине и его исход. При этом решение нынешнего главы Белого дома чревато «неприятными сюрпризами» и последствиями, выходящими за пределы Украины.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. По информации издания, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из КНДР.

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