Врач раскрыл снижающий риск диабета и рака популярный фрукт

Терапевт Амир Хан призвал есть груши для снижения риска диабета и рака

Терапевт Амир Хан призвал регулярно есть груши, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака. Слова доктора о пользе этого популярного фрукта приводит издание Coventry Telegraph.

По словам врача, груши — источник клетчатки, помогающей работе желудочно-кишечного тракта. «Некоторые из растительных соединений, содержащихся в грушах, снижают риск возникновения нескольких видов рака. Груши также являются богатым источником флавоноидов, меди, витамина С и витамина К. Все они уменьшают воспаление в организме», — раскрыл Хан.

Также доктор отметил, что в грушах содержатся антоцианы — вещества, употребление которых на 23 процента снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

Ранее Хан предупредил о необычной опасности грелок. По словам врача, прикладывание слишком горячей грелки к голой коже грозит ожогами и тепловой эритемой — возникновением пигментированного сетчатого рисунка на коже.