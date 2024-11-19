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14:33, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» раскрыл влияние Маслякова на коллектив

Юморист Исаев: Масляков научил проще относиться к вырезанным шуткам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Звезда популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл влияние руководителя КВН Александра Маслякова на коллектив. На эту тему он высказался в интервью Андрею Пределину, запись доступна на YouTube-канале «Предельник».

Исаев рассказал, что Масляков часто вырезал из эфира телеигры шутки участников КВН, что научило коллектив «Уральских пельменей» проще относиться к не вошедшим в эфир эпизодам. «Достаточно много он вырезал, и тебе казалось: "Блин, мы с этим разнесли бы!", а потом ты понимаешь: "Да, молодец"», — отметил юморист.

Ранее звезда КВН, актер и музыкант Стас Ярушин раскрыл отношение участников телеигры к Маслякову. «Он отец, к нему по-отечески относились все, точнее, он по-отечески ко всем относился, а мы к нему с уважением большим: шеф сказал — мы так делаем», — высказался артист о руководителе КВН.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошло прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Руководителю КВН было 82 года.

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