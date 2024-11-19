Звезда «Уральских пельменей» рассказал о не попадающих в эфир номерах

Участник «Уральских пельменей» Исаев: некоторые номера не попадают в эфир

Звезда популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал о не попадающих в эфир номерах. На эту тему он высказался в интервью Андрею Пределину, запись доступна на YouTube-канале «Предельник».

Юморист отметил, что некоторые написанные коллективом номера не попадают в эфир. «У нас уже есть опыт общения, мы примерно понимаем, что мы это написали и мы это покажем только на зрителя, что этого в эфире не будет, и мы за это не будем цепляться, и мы стараемся уже изначально такие шутки убрать, чтобы они не рушили концепцию», — пояснил участник «Уральских пельменей».

При этом Исаев отметил, что номера, которые не попадают в эфир, не посвящены политическим темам и не поднимают серьезные проблемы.

Ранее участники «Уральских пельменей» Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин рассказали о выступлениях в нетрезвом виде. При этом некоторые другие участники коллектива заверили, что не выступали, предварительно выпив алкоголь.