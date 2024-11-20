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16:11, 20 ноября 2024Силовые структуры

Двое россиян получили сроки за высший статус в преступной иерархии и вымогательство

Суд в Саратове дал сроки двум мужчинам за статус «положенца» и вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Саратовской области осудили двоих ранее судимых мужчин за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Как установил суд, осенью 2020 года 43-летний Сергей Халатян был назначен положенцем вора в законе. Во время отбывания наказания в ИК-10 в Саратовской области в период с августа 2020 года по июнь 2021-го он распространил эту информацию среди других осужденных, а также распределил в исправительном учреждении сферы влияния, присвоив доверенным лицам криминальные статусы.

Кроме того, Халатян вступил в сговор с 44-летним Асланом-Гиреем Бековым, отбывающим наказание в той же колонии, и вместе с ним вымогал деньги у другого осужденного, угрожая насилием. Потерпевший воспринял угрозы злоумышленников всерьез, попросил у отца 150 тысяч рублей и передал их нападавшим. Впоследствии он передал им еще 24 тысячи рублей, а в январе 2022 года получил не менее трех ударов от злоумышленников по голове и лицу.

На судебном заседании подсудимые вину в преступлениях не признали.

Тем не менее суд приговорил Халатяна к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Бекова же суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что назначенный вором в законе положенец из российской колонии получил срок за статус.

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