Еще две балканские страны вступят в Шенген с 2025 года

Reuters: Румыния и Болгария вступят в Шенген с 1 января 2025 года

Румыния и Болгария полноценно войдут в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года. О вступлении в Шенген еще двух балканских стран сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Румынии Марчела Чолаку.

Известно, что переговоры относительно этого вопроса продолжались до 2024 года. 22 ноября в Венгрии состоится встреча министров внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии для подписания документов. Австрия выступала против присоединения двух стран к Шенгену из-за большого потока нелегальных иммигрантов, однако сторонам удалось прийти к соглашению.

Частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенген началось еще в 2023 году. В апреле 2024-го страны начали выдавать шенгенские краткосрочные визы. Такие визы дают их обладателям право въезжать во все государства-члены Шенгена и пребывать в них до 90 дней в течение 180-дневного периода.