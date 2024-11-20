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21:50, 20 ноября 2024Мир

Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины

Умеров: Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины до 2027 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины до 2027 года, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он подписал с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром меморандум о взаимодействии оборонными ведомствами.

«Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи на Украине в 2024-2027 годах», — подчеркнул он.

По словам министра, 0,25 процента от ВВП Эстонии направят на материальную помощь для украинских военных, финансирование IT-коалиции под председательством Таллина, тренировку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахна заявил, что Эстония призвала Европейский союз (ЕС) направить военные силы на Украину из-за мирного соглашения, предложенного победившим на выборах в США Дональдом Трампом.

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