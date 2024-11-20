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14:24, 20 ноября 2024Мир

Глава МИД Австрии назвал условие завершения конфликта на Украине

Глава МИД Австрии: для завершения конфликта на Украине нужна поддержка США
Семен Александров (редактор)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Для завершения конфликта на Украине нужна поддержка новой администрации президента США. Условие урегулирования конфликта назвал глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.

«Нам нужна поддержка новой администрации США. Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что переговоров о будущем Украины без участия самой Украины быть не может. По его словам, это базовый принцип, который необходимо поддерживать.

Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что напористость избранного президента США Дональда Трампа может быть полезна в общении с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров о будущем Украины. Чешский лидер добавил, что в случае, если прямой контакт Трампа с Путиным приведет к тому, что Россия будет готова рассмотреть уступки, это будет означать большой прогресс.

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