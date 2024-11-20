Президент Чехии назвал полезное качество Трампа для переговоров по Украине

Президент Чехии Павел: напористость Трампа будет полезна в переговорах с Путиным

Напористость избранного президента США Дональда Трампа может быть полезна в общении с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров о будущем Украины. Такое полезное качество американского пролитика в интервью изданию Blesk назвал президент Чехии Петр Павел.

«Если прямой контакт Дональда Трампа с Владимиром Путиным приведет к тому, что Россия будет готова рассмотреть уступки, пространство для дипломатии, это будет означать большой прогресс», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Также агентство Reuters сообщало, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва еще готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения. Однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.