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14:08, 20 ноября 2024Мир

Президент Чехии назвал полезное качество Трампа для переговоров по Украине

Президент Чехии Павел: напористость Трампа будет полезна в переговорах с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert / Reuters

Напористость избранного президента США Дональда Трампа может быть полезна в общении с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров о будущем Украины. Такое полезное качество американского пролитика в интервью изданию Blesk назвал президент Чехии Петр Павел.

«Если прямой контакт Дональда Трампа с Владимиром Путиным приведет к тому, что Россия будет готова рассмотреть уступки, пространство для дипломатии, это будет означать большой прогресс», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Также агентство Reuters сообщало, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва еще готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения. Однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.

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