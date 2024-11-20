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06:34, 20 ноября 2024Мир

Макрон после разрешения ВСУ бить вглубь России обратился с призывом к Путину

Макрон после разрешения ВСУ бить вглубь России призвал Путина к деэскалации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием вглубь РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине. С таким заявлением политик выступил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20), пишет РИА Новости.

«Я призываю президента (РФ Владимира — прим. "Ленты. ру") Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — подчеркнул Макрон.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В документе содержится 26 пунктов. В частности, указывается, что российская политика в этой сфере носит оборонительный характер и гарантирует защиту суверенитета и целостности государства, сдерживание противника от агрессии против Москвы и ее союзников.

В свою очередь, в Госдепе заявили, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России. С таким мнением выступил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга.

В Пентагоне же заверили, что Штаты не воюют с РФ. Однако заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх уточнила, что Россия якобы является ответственной за эскалацию ситуации вокруг Украины.

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