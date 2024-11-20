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02:19, 20 ноября 2024Мир

В Госдепе заявили об отсутствии угрозы для России со стороны США и НАТО

Госдеп: ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Offenberg / Global Look Press

Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России. Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, комментируя изменения ядерной доктрины РФ, пишет РИА Новости.

«Ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России», — подчеркнул он во время брифинга. По его словам, Вашингтон не видит причин вносить изменения в готовность своих ядерных сил.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос журналистов о переменах в политике России по ядерному оружию рассказала, что Штаты не воюют с РФ. Однако Сингх уточнила, что Россия якобы является ответственной за эскалацию ситуации вокруг Украины.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» содержится 26 пунктов. В нем указано, что политика РФ в этой сфере носит оборонительный характер и гарантирует защиту суверенитета и целостности государства, сдерживание противника от агрессии против Москвы и ее союзников.

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