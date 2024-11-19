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23:31, 19 ноября 2024Мир

В Пентагоне заявили об отсутствии войны с Россией по ядерному оружию

Пентагон: США не воюют с Россией по ядерному оружию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос журналистов о переменах в политике России по ядерному оружию рассказала, что Штаты не воюют с РФ. Свою позицию она высказала в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — отметила она. Однако Сингх уточнила, что Россия якобы является ответственной за эскалацию ситуации вокруг Украины.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Так, РФ оставила за собой право применить ядерное оружие, если против нее и Белоруссии будет применено обычное оружие, создающее критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» выразил надежду, что западные страны внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя обновление ядерной доктрины, подчеркнул, что удары вглубь России западными ракетами могут быть расценены как нападение НАТО. Он добавил, что данное Киеву разрешение на использование дальнобойного оружия может иметь для Запада самые драматичные последствия.

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