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12:00, 19 ноября 2024Россия

Медведев назвал важное последствие обновления ядерной доктрины России и вспомнил Байдена

Медведев: использование Киевом западных ракет можно считать нападением НАТО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Удары вглубь России западными ракетами могут быть расценены как нападение НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так он прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины.

Медведев назвал это единственным важным последствием якобы полученного Киевом разрешения бить вглубь российской территории западным оружием. Зампред Совбеза намекнул, что это будет иметь для Запада самые драматичные последствия. «Может, старик [действующий президент США Джо] Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…» — задался вопросом политик.

ЖЗЛ

Ранее в Госдепе США заявили, что политика Вашингтона относительно применения дальнобойных вооружений не изменилась. При этом представитель ведомства не стал опровергать сообщения о том, что Байден разрешил наносить удары американскими ракетами по России.

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