Месси повторил рекорд по числу голевых передач в составе сборных

Лионель Месси повторил мировой рекорд по числу голевых передач в составе сборных

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил мировой рекорд по числу голевых передач в составе национальных команд. Об этом сообщается на странице североамериканской Главной лиги футбола (MLS) в соцсети X.

В ночь на среду, 20 ноября, Аргентина обыграла Перу в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес с передачи Месси.

Таким образом, Мессии сделал 58-ю передачу в матчах за сборную Аргентины. Он сравнялся по этому показателю с лидирующим американцем Лэндоном Донованом.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Месси получил звание лучшего футболиста мундиаля.