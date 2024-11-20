Мишустин анонсировал меры по упрочению лидерства России в Арктике

Мишустин: Россия будет активнее расширять ледокольный флот в Арктике

Россия планирует активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации в Арктике. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике», — сказал он.

Премьер напомнил, что Севморпуть является самым коротким и безопасным маршрутом в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его одним из ключевых приоритетов. Он также объяснил, что грузопоток по Северному морскому пути приближается к 40 миллионам тонн.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», построенного на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.