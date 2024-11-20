Назван срок начала продаж Lada Aura

Соколов: продажи Lada Aura стартуют в начале декабря в Москве и Санкт-Петербурге

Продажи Lada Aura стартуют в начале декабря 2024 года. Сроки реализации новых моделей машин назвал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его цитирует ТАСС.

По словам представителя компании, первые отгрузки дилерам могут начаться в ноябре-декабре. «Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране, — уточнил он.

Серийное производство автомобилей Lada Aura запустили в октябре. Новая модель отечественного бренда премиум-класса построена на платформе Lada Vesta и отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, который отделан натуральной кожей. Автомобиль снабжен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Рекомендованная стоимость варьируется от 2,5 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Депутаты при этом отказались пересаживаться на новый автомобиль Lada Aura из-за наличия некоторых неудобств. Их смутило отсутствие задних воздуховодов и удлиненная задняя дверь. Первое, по данным канала, может привести к риску вспотеть перед важными встречами, а второе — затруднит открывание дверей на парковке Госдумы, где все машины припаркованы плотно друг к другу.