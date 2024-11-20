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16:02, 20 ноября 2024Экономика

Названа самая дорогая улица мира

Виа Монтенаполеоне в Милане оказалась самой дорогой торговой улицей мира
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Domanin / Shutterstock / Fotodom

Виа Монтенаполеоне в Милане оказалась самой дорогой торговой улицей мира. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Средняя арендная плата в этом месте достигает 2047 долларов за квадратный фут (или 20 тысяч евро ща квадратный метр) в год. Второе место среди самых дорогих улиц для розничной торговли занимает Пятая авеню в Нью-Йорке — там цены на аренду не изменились с 2022 года и держатся на уровне 2000 долларов за квадратный фут в год (19,5 тысячи евро за квадратный метр). Замыкает тройку лидеров Лондонская Нью-Бонд-стрит с 1762 доллара за квадратный фут (17,2 тысячи евро за квадратный метр) в год.

В топ-десять также вошли улица Цим-Ша-Цуй в Гонконге, Елисейские поля в Париже, район Гиндза в Токио, Банхофштрассе в Цюрихе, Питт-стрит в Сиднее, Мендон в Сеуле и Кольмаркт в Вене.

Ранее были названы улицы Москвы с самыми высокими ценам на жилье. Лидером рейтинга стала улица Усачева — там для продажи были доступны 317 квартир со стоимостью «квадрата» выше 1 миллиона рублей. Вторую строчку заняла Мосфильмовская улица, а третью — улица Ефремова.

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