Обедающие лоси попали в фотоловушку в российском регионе

Фотоловушка поймала обедающих в Воротынском районе лосей. Кадры публикует местный портал Pravda-NN.

Животные попали в одну из фотоловушек, когда решили перекусить и выбрали солонец — охотничью приманку на основе соли.

По словам специалистов, такие кормовые места организованы в разных российских регионах с учетом особенностей питания и поведения животных.

«Специалисты госохотнадзора регулярно проверяют состояние таких площадок», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в заповеднике «Аслы-куль» в объектив фотоловушки попала ссора молодых кабанов во время трапезы. На ролике было слышно, как один из кабанов издал истошный звук. В то же время еще один парнокопытный погнался за другим, намереваясь его прогнать.