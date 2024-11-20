Обломки сбитого американским истребителем НЛО увезла полиция

В Канаде полиция нашла обломки восьмиугольного НЛО, сбитого истребителем США

Стала известна судьба НЛО, сбитого американским истребителем над озером Гурон на границе США и Канады. Об этом сообщает CTV News.

Восьмиугольный объект со свисающими тросами заметили над Гуроном 12 февраля 2023 года. Истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, после чего обломки объекта медленно опустились в воду. В течение четырех дней их искали Королевская канадская конная полиция и американская береговая охрана. 16 октября поисковую операцию свернули из-за ухудшившейся погоды.

CTV News направило запрос в министерство национальной обороны Канады и добилось обнародования документов о дальнейшей судьбе объекта. Как выяснилось, конная полиция продолжила поиски, нашла обломки и увезла их для анализа. Его результаты так и не опубликовали.

После сообщений о неопознанных воздушных объектах в районе Великих озер и в других частях Северной Америки Королевская канадская конная полиция при поддержке вооруженных сил Канады провела многочисленные поисковые операции. С берегов озера Гурон были изъяты и подвергнуты тщательному анализу обломки. Он показал, что они не представляют угрозы национальной безопасности представитель Королевской канадской конной полиции

Ранее сообщалось, что неопознанный летающий объект, замеченный над Аляской в 2023 году, оказался шпионским аэростатом. Похожий аэростат был сбит в том же месяце над Южной Каролиной.