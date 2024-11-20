Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине

Пентагон: США передадут Украине снаряды для РСЗО HIMARS и ракеты TOW

США передадут Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые ракеты TOW, беспилотные летательные аппараты и средства химзащиты. Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

«США продолжат сотрудничать примерно с 50 союзниками и партнерами в рамках контактной группы по помощи Украине и связанных с ней коалиций, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя», — говорится в документе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США передадут Вооруженным силам Украины пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, указав, что в него войдут артиллерийские и противотанковые снаряды.