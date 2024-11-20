США передадут Украине оружие на 275 миллионов долларов

Глава Пентагона Остин: США передадут ВСУ пакет помощи на 275 миллионов долларов

США в среду, 20 ноября, объявят о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) пакета военной помощи на 275 миллионов долларов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует телеканал CNN.

«Позже сегодня Белый дом объявит о дополнительной военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов», — сообщил американский министр обороны, указав, что в пакет помощи войдут артиллерийские и противотанковые снаряды, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили шесть американских ракет ATACMS по территории России. Атака была совершена около 03:25 по московскому времени.