Пойманного с гранатой блогера Рабаданова оставили под стражей

Суд в Дагестане оставил под стражей комментатора Рабаданова за ношение оружия

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте общественника и спортивного комментатора Рамзана Рабаданова, задержанного по уголовному делу о ношении оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Блогер пробудет под стражей до 7 января 2025 года.

Рабаданова задержали 7 ноября на улице Ленина в Махачкале. При нем силовики обнаружили револьвер, патроны и ручную гранату — по словам общественника, оружие и боеприпасы ему подкинули.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев предположил, что задержание комментатора связано с его выездами на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

