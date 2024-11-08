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16:01, 8 ноября 2024Силовые структуры

Пойманного с гранатой спортивного комментатора Рабаданова арестовали

В Махачкале суд арестовал комментатора Рабаданова на два месяца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователь запросил арест для пойманного с оружием российского общественника

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Махачкале Ленинский районный суд арестовал задержанного по уголовному делу о незаконном обороте оружия общественника и спортивного комментатора Рамзана Рабаданова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Рабаданов заключен под стражу на два месяца — до 7 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что во время слушаний представитель следственных органов заявил, что при задержании у подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов Рабаданова помимо гранаты были изъяты предмет, схожий с револьвером, и пять патронов.

Сам Рабаданов утверждает, что на улице к нему подошли неизвестные и поместили в куртку гранату. Его задержали 7 ноября.

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