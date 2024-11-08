Следователь запросил арест для пойманного с оружием российского общественника

Следствие просит арестовать общественника из Дагестана Рабаданова

В Дагестане следователь запросил у суда меру пресечения в виде заключения под стражу общественнику и спортивному комментатору Рамзану Рабаданову, задержанному по уголовному делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого хотят отправить под арест на два месяца. На слушаниях представитель следственных органов заявил, что при задержании в кармане Рабаданова нашли ручную гранату.

Сам он утверждает, что на улице к нему подошли неизвестные и поместили в куртку гранату. Его задержали 7 ноября. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.