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14:55, 8 ноября 2024Силовые структуры

Следователь запросил арест для пойманного с оружием российского общественника

Следствие просит арестовать общественника из Дагестана Рабаданова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности задержания спортивного комментатора Рабаданова

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Дагестане следователь запросил у суда меру пресечения в виде заключения под стражу общественнику и спортивному комментатору Рамзану Рабаданову, задержанному по уголовному делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого хотят отправить под арест на два месяца. На слушаниях представитель следственных органов заявил, что при задержании в кармане Рабаданова нашли ручную гранату.

Сам он утверждает, что на улице к нему подошли неизвестные и поместили в куртку гранату. Его задержали 7 ноября. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

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